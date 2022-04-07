«Айнтрахт» — «Барселона»: ставка Артура Петросьяна на встречу 1/4 финала Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона».
Ставка: «Барселона» выиграет и не пропустит за 3.15.
«Барселона» всё больше походит на команду, которую хочет видеть Хави. В элементах её игры всё чаще видится то, во что он играл сам, и то, что в течение двух лет прививал своим подопечным в Катаре.
Какой канал покажет матч «Айнтрахт» — «Барселона»?
«Барса» стремится к полному контролю за игрой, дорожит мячом и терпеливо выжидает нужные моменты для взрыва. Команда прогрессирует во всех компонентах — это очевидно уже сейчас.
«Айнтрахт» не проигрывает уже семь матчей кряду и пропустила всего один мяч за 370 последних минут игрового времени. Логично предположить, что франкфуртцы сосредоточатся на игре без мяча и попытаются не давать пространства «Барсе».
Скорее всего, игра не получится очень результативной – гости попытаются забить, возможно, не раз, и просто удержать победный счёт.
Тренер «Айнтрахта»: игра с «Барселоной» — самая важная в моей карьере.
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