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«Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги Европы 7 апреля

«Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги Европы 7 апреля
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» — «Барселона».

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2 за 2.28.

Матч «Айнтрахт» – «Барселона». Мне кажется, что «Айнтрахт» достаточно сенсационно прошёл «Бетис», но вот «Барселона» не простит ошибки, которые были сделаны немцами в Лиге Европы и продолжает делать в Бундеслиге.

«Айнтрахт» неровно проводит сезон. Ему очень сложно играть против больших команд, и это неоднократно подтверждалось в матчах даже против средних клубов Бундеслиги. Мне кажется, это тот случай, когда клуб, находящийся в хорошей форме, легко и непринужденно пройдет соперника, пребывающего в нестабильном состоянии.

Лига Европы — это важнейший сейчас турнир для «Барселоны» в рамках выхода из кризисных времен. Каталонцы сделают все, чтобы его выиграть. Не знаю, крупно ли выиграет «Барселона» во Франкфурте, но точно забьет минимум два мяча.

«Барселона» в матчах с командами, как «Айнтрахт», легко и непринужденно распоряжается мячом. «Барселона» в хорошей форме что дома, что на выезде, а «Айнтрахт» совершенно точно слабее «Барселоны» и вполне может пропустить больше двух», — сказал Нагучев.

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