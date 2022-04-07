«РБ Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинальную игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Аталанта».
Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет и обе забьют за 2.01.
«Лейпциг», конечно, отлично смотрится под руководством Тедеско. У игроков горят глаза, они получают удовольствие от того, что делают, и у них многое получается. Команда уже поднялась в зону Лиги чемпионов и, кажется, теперь уже с завоёванных позиций не сместится. Примечательно, что «Лейпциг» забил аж 14 мячей в трёх последних гостевых матчах, так что, может, и к лучшему, что в Москву на встречу со своей бывшей командой Тедеско ехать не пришлось…
«Аталанта» какого-то цельного впечатления в этом сезоне не производит. Бергамаски традиционно нацелены на атаку, но и в ней они не так эффективны, как в прошлом сезоне, и в игре без мяча им доверять нельзя. Да, «Байер» в прошлом раунде им удалось пройти, но думаю, что против более выстроенного и контратакующего соперника в лице «Лейпцига» будет сложнее.
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