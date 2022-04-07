«Будё-Глимт» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги конференций

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Будё-Глимт» — «Рома».



Ставка: «Рома» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.45.



«Даю прогноз на матч Лиги конференций, в котором «Будё/Глимт» принимает «Рому».

«Будё-Глимт» — «Рома»: когда начало, где покажут.

В групповом раунде эти команды уже встречались. Тогда «Рома» потерпела историческое поражение со счётом 1:6 в гостях, а дома сыграла 2:2. Норвежцы – неприятный соперник, атакующая команда, которая хорошо комбинирует. Это пример того, что не всегда сила команды зависит от качества исполнителей – можно построить систему, которая будет раскрывать лучшие качества у средних по уровню игроков. В зимнее трансферное окно команда потеряла огромное количество футболистов, но после этого прошла два раунда в Лиге конференций и продолжает показывать привлекательный футбол.



Конечно, «Рома» сильнее по качеству исполнителей, она один из главных претендентов на победу в турнире, и она должна взять реванш. Римляне и Моуринью лично восприняли то громкое поражение как личное оскорбление. Думаю, что Моуринью сделает всё, чтобы настроить команду.



«Рома» демонстрирует неплохой футбол, это одна из лучших команд Европы по розыгрышу стандартных положений. «Рома» постарается диктовать свои условия сопернику. Думаю, что она в состоянии забрать мяч и показать качественный футбол.



Думаю, игра будет открытой, так как «Будё-Глимт» никогда не закрывается, а играет в атаку независимо от того, с кем встречается. Я жду результативного футбола, думаю, что «Рома» в этот раз не проиграет – Х2 и тотал больше 2.5. Мой прогноз оптимистичный для болельщиков римской команды», — сказал Керимов.

Почему Моуринью снова настрадается от «Будё-Глимт»?

Уткин — о Зареме: «Спартак» не казнят, а мучают. В том числе и одна мучительница.

Жёсткий, но справедливый. Что нужно знать о новом тренере «МЮ».