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«Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля

«Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля
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Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.75.

«Здесь, мне кажется, нужно пользоваться относительно большим коэффициентом на победу «Барселоны». Потому что команда в порядке, «Барса» больше месяца показывает не только качественные результаты, но и демонстрирует отличный футбол.

Какой канал покажет матч «Айнтрахт» — «Барселона».

Заиграл Дембеле, чудеса творит Педри. Нечто подобное можно сказать практически о любом футболисте. Команда в самом деле сделала большой шаг вперёд, разгром «Реала» тому подтверждение.

«Айнтрахт» идет на девятой позиции Бундеслиги. Сейчас есть ощущение, что эта команда не ровня вот этой вроде как возвращающейся «Барселоне», а может быть, уже и вернувшейся. Играю победу гостей», — сказал Наливайко.

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