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«Айнтрахт» — «Барселона»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу 1/4 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» — «Барселона»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу 1/4 финала Лиги Европы
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Сегодня, 7 апреля, в матче 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Айнтрахт» и «Барселона». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!

Получить бонус — easy! Выполни три простых шага.

1. Зарегистрируйся в БК Bettery.

2. Пройди полную идентификацию.

После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!

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