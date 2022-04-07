«Айнтрахт» — «Барселона»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 7 апреля, в матче 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Айнтрахт» и «Барселона». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!



Получить бонус — easy! Выполни три простых шага.



1. Зарегистрируйся в БК Bettery.



2. Пройди полную идентификацию.



После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!