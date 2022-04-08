ЦСКА — СКА: во сколько начало, какой телеканал покажет 4-й матч, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 апреля, состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Прямую трансляцию можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «KHL».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Успех петербургского клуба оценён букмекерами в 3.94 (25%) Ставки на ничью по итогам 60 минут игры принимаются за 4.30.



Букмекеры также считают, что четвёртый матч финала плей-офф Западной конференции ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

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