ЦСКА — СКА: прямая трансляция, смотреть онлайн 4-й матч, прямой эфир

Сегодня, 8 апреля, состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск.

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Онлайн-трансляцию можно посмотреть на канале «КХЛ ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90, а успех петербургского клуба оценён экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 4.30.



Букмекеры также считают, что четвёртый матч финала плей-офф Западной конференции ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

Максим Лебедев сделал прогноз на 4-й матч ЦСКА — СКА.



Дарья Миронова дала прогноз на 4-й матч ЦСКА — СКА.



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