Аналитики назвали фаворита гонки бомбардиров Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала

5 и 6 апреля состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Во вторник «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Бенфикой» (3:1), а в параллельном матче «Манчестер Сити» не дал мадридскому «Атлетико» удержать ничью (1:0). В среду «Бавария» сенсационно уступила «Вильярреалу» (0:1), а «Реал» ошеломил «Челси» (3:1).
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Аналитики дали прогноз на гонку бомбардиров турнира. По их мнению, главным претендентом на победу является Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию». На данный момент у поляка 12 голов в активе, сделать ставку на его триумф можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30, что приблизительно равно 77% вероятности.
Однако заметно повысил свои шансы на звание лучшего голеадора Лиги чемпионов Карим Бензема. После хет-трика в ворота «Челси» у нападающего мадридского «Реала» стало 11 голов в текущем зачёте. В линии букмекеров француз идёт на втором месте с коэффициентом 3.70 (27% вероятности).
Замыкает список форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, который забил восемь раз в этом розыгрыше турнира. Пари на победу удивительного египтянина в гонке бомбардиров принимаются с коэффициентом 15.00. Приблизительно это 6% вероятности.
Напомним, что в борьбе за главный европейский кубок продолжают участие восемь команд. Ответные встречи запланированы на 12 и 13 апреля.
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