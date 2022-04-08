ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на 4-й матч серии полуфинала плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч полуфинала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.83.

«Когда в следующий раз надумаете спрашивать, что значит «ЦСКА включился по-настоящему», просто вспомните третий период третьего матча серии «пони – кони», точнее, даже не весь третий период, а девять его минут, когда в гостевых воротах побывало пять шайб. Конечно, свою роль сыграла внезапная свобода, когда на площадке стало на два игрока меньше, но ведь и в СКА мастера собраны неплохие, им только чистую «поляну» дай, но сыграло это полностью за москвичей.

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На логичный вопрос «Что будет дальше?» ответ следует мгновенный: ЦСКА в четвёртом матче питерцев будет добивать. Ещё не допинывать ногами (это произойдёт в Санкт-Петербурге), но уже добивать. Потому что лучшего момента для этого придумать невозможно. Несмотря на весь профессионализм, СКА деморализован. И пусть никто из питерцев не выйдет на четвёртую игру с белой наволочкой на клюшке, никто не будет посыпать голову песком, на игре это всё равно скажется. Если, конечно, СКА срочно не найдёт гения спортивной психологии, но пока таких предпосылок не видать.



Посыплются ли питерцы второй раз подряд? Может быть, но всё-таки вероятность этого не слишком высока. СКА будет грести в свою сторону как умеет, москвичам придётся нелегко, но они справятся, как справились в двух матчах серии из трёх. И, предполагаю, в итоге победят даже не с минимальным преимуществом в счёте, а более крупным. Потому что СКА вратаря снимает при первой же возможности, а вот играть вшестером пока выходит не слишком – прилетает больше. Скорее всего, прилетит и ещё раз, после чего счёт в серии станет 3-1 — и ЦСКА надо будет сделать всего один шаг».

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