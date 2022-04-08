«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: ставка Артура Петросьяна на матч 32-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон».
Ставка 1: обе забьют за 2.00.
Ставка 2: «Ньюкасл» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.
«Да, «Ньюкасл» проиграл уже три матча подряд, а в последнем туре был разгромлен «Тоттенхэмом» 1:5, но я бы не делал из этого трагедии. «Сороки» продолжают прогрессировать под руководством Хау, и качество игры команды уже сейчас разительно отличается от того, что было раньше. Понятно, что без провалов не обойтись, ведь это, по сути, новая команда, но положительного у северян явно больше.
«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
«Волки» в то же время одержали три победы в последних четырёх матчах, но при этом были далеки от идеала в плане организации. В позапрошлом туре они пропустили от «Лидса» три мяча и уступили, а в прошлом, хоть и выиграли у «Виллы», могли пропустить столько же, если не больше.
Думаю, от этого и надо отталкиваться применительно к ставкам. Моменты должны здесь быть у обоих ворот».
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