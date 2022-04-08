ЦСКА – СКА: прогноз Дарьи Мироновой на 4-й матч полуфинала Кубка Гагарина

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, сделала прогноз на четвёртый матч серии ЦСКА — СКА.
Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 шайбы за 1.82.
Фёдоров рассказал, о чём попросил хоккеистов ЦСКА перед третьим периодом.
«Что можно сказать? Да, в третьем матче ЦСКА выиграл 6:2. Если вы не смотрели встречу, то вам покажется, что это разгром, но нет! Мы не можем занести качество хоккея в копилку московских армейцев. Расцвели они лишь в третьем периоде. Возможно, мешала постоянная игра в меньшинстве. С другой стороны, три шайбы ЦСКА забросил при игре «4 на 4». Одно большинство — тут же наконец пушку разрядил Слепышев. СКА вёл 2:0.
Когда всё посыпалось и полетело, то пришлось в третьем периоде и вратаря заменить. Думаю, что в следующем матче будет сделан упор на оборону. Нельзя так расслабляться, когда всё складывается и ты ведёшь у соперника со счётом 2:0. Очень часто тренеры говорят, что это самый хрупкий счёт, в него нельзя верить.
Я верю в то, что ЦСКА следующий домашний матч снова должен выиграть за счёт того, что улучшит свою игру с самых первых минут. Выбираю победу ЦСКА и тотал больше 1.5 шайбы».
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