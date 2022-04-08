ЦСКА — СКА: ставка Павла Лысенкова на 4-й матч серии финала плей-офф Западной конференции

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА и СКА.

Ставка: итоговая победа СКА за 2.60.

«ЦСКА, конечно, машина. В третьем матче СКА вроде бы контролировал ситуацию и вёл 2:0 после двух периодов, в некоем роде доминировал, но в третьем периоде игра абсолютно сломалась – за 10 минут СКА пропустил пять шайб. В итоге ЦСКА совершил ещё один эффектный камбэк в этом плей-офф — мы помним, как ЦСКА проигрывал «Динамо» 0:3, но в итоге победил 6:3. Команда Фёдорова показывает, что в этом плей-офф для неё нет ничего невозможного.

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Эта серия складывается так, что один матч не похож на другой. После того, как ЦСКА выиграл первый матч, следующий прошёл с большим преимуществом СКА – 38:16 по броскам. Я думаю, что СКА может внести интригу в этой серии, выиграв четвёртый матч в Москве, пусть даже в дополнительное время и в серии буллитов. На это дают коэффициент 2.60. Думаю, игроки СКА вполне могут сделать выводы из своих оплошностей.



Конечно, ЦСКА — фаворит этой встречи, но когда на его победу дают коэффициент 1.49, то гоняться за этим нет смысла. Если бы играли разные по весу команды, я бы даже не задумывался, но СКА — команда такого же калибра и может сравнять счёт в серии».

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