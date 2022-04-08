Стерлинг — Ян: когда бой UFC, во сколько начало, где смотреть, какой телеканал покажет

В ночь с 9 на 10 апреля в Бруклине (США) пройдёт вечер единоборств UFC 273. В его соглавном бою встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и обладатель временного пояса Пётр Ян.

Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков ММА.

Первый бой противников завершился дисквалификацией россиянина. Ян практически нокаутировал соперника, но в порыве эмоций нанёс запрещённый удар и поплатился.



В этот раз букмекеры считают Петра Яна явным фаворитом боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 81% вероятности. Успех Стерлинга аналитики оценили коэффициентом 5.00 (20% вероятности).

В прямом эфире трансляцию из Америки будет показывать телеканал «Матч ТВ». Начало соглавного боя турнира состоится не ранее 06:45 мск.

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