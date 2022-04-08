Чимаев — Бёрнс: когда состоится бой, где смотреть, какой канал покажет, во сколько начало

С ночи на утро 10 апреля в «Barclays Center» в Бруклине состоится вечер единоборств UFC 273. В рамках этого турнира шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом. Начало боя – не ранее 6:15 мск.

Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков.

Прямую видеотрансляцию всех боёв турнира UFC 273 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. Бои основного карда, в который входит бой Чимаев – Бёрнс, в России покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают Чимаева однозначным фаворитом боя, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15. Шансы Бёрнса оценили в 5.80. На ничью можно сделать ставку за 65.00.

Аналитики букмекерских контор считают, что бой завершится досрочно. Ставки на такое развитие событий принимаются с коэффициентом 1.28. Поставить на полный бой можно за 3.50. Сделать ставку на то, что Чимаев победит нокаутом, можно с коэффициентом 1.39.

Александр Шлеменко дал прогноз на бой Стерлинг — Ян.



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