ЦСКА — СКА: ставка Виталия Славина на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на 4-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА – СКА.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.66.

«Пока в серии ведут москвичи, одержавшие крупную победу в третьем матче серии – 6:2. Эта игра показала как слабые стороны обеих команд, так и сильные.

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Про СКА мы знали, что команда делает упор на второй период. Они стараются нагнетать давление, накладывать смены и давить соперника в его зоне, заставляя ошибаться. Так они обыграли «Спартак» в предыдущей серии, так они доминировали два периода в предыдущем матче со ЦСКА, но в третьем периоде всё перевернулось. Было много индивидуальных ошибок, которые хоккеисты СКА постараются не повторить.



В четвёртом матче СКА будет играть максимально строго, предельно аккуратно. Всем понятно, что у ЦСКА есть мастера, которые не прощают ошибок. Прогноз, который напрашивается на этот матч, — тотал меньше 5 шайб.



Для СКА это определяющий матч. Если они проиграют, то счёт в серии станет 1:3. Вытащить серию с такого счёта будет очень сложно. Второй прогноз я бы сделал на исход серии – ЦСКА победит за счёт вратаря. Как ни крути, а оборона решает всё. К Федотову претензий нет абсолютно – он всё тащит, у него нет большой нагрузки. Юханссон казался мне не очень надёжным, ещё когда играл в ЦСКА. Сейчас он подтверждает это в питерском СКА. Он нестабильный вратарь, который в любой момент может дать слабину. Это чувствуют защитники».

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