Эксперты оценили шансы «Динамо» сократить отставание от «Зенита» в 24-м туре РПЛ

Сегодня, 9 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Почему «Динамо» ответит «Нижнему Новгороду» за поражение в первом круге?

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62%. Успех нижегородцев оценён букмекерами в 6.80 (14%). Ставки на ничью принимаются за 3.95.



При этом букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.21.

В случае победы «Динамо» наберёт 49 очков и сравняется с «Зенитом» по этому показателю, по крайней мере, до матча петербуржцев с «Ахматом».

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