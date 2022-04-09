«Химки» — ЦСКА: названа вероятность того, что Юран прервёт беспроигрышную серию армейцев

Сегодня, 9 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск.
Почему ЦСКА не сможет обыграть «Химки» в матче РПЛ?
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 59% вероятности. Успех химчан оценён экспертами в 5.35 — 18% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 4.05.
Аналитики также считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
Напомним, ЦСКА не проигрывает на протяжении девяти официальных матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.
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