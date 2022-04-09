«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал, прямой эфир

Сегодня, 9 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск.
Почему «Зенит» снова разочарует в Грозном?
Трансляцию из Грозного в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех грозненцев оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.15.
Также букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.
Владимир Ильин: в РПЛ за кого больше уплачено, тот и будет играть.
Клубы РПЛ обсуждают возможность создания нового кубкового турнира.
Глушаков: не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной России от стыков.
Зарема потроллила «Матч ТВ», который перестал показывать чемпионат Нидерландов.
- 9 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 8 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:00
-
12:00