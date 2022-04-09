«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал, прямой эфир

Сегодня, 9 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск.

Почему «Зенит» снова разочарует в Грозном?

Трансляцию из Грозного в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех грозненцев оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.15.



Также букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

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