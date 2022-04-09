«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн 9 апреля, трансляция матча, прямой эфир

Сегодня, 9 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 14:30 мск.
Почему «МЮ» приблизит «Эвертон» к Чемпионшипу?
Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк», в прямом эфире её будет показывать Setanta Sports.
Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.82.
Букмекеры также считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.
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