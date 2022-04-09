«Трактор» — «Металлург»: эксперты назвали фаворита четвёртого матча серии Кубка Гагарина
Поделиться
Сегодня, 9 апреля, состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 15:00 мск.
Аналитики в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.29, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.91 — 34% вероятности.
Также букмекеры уверены, что четвёртый матч финала плей-офф Западной конференции «Трактор» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.82. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.85.
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
07:00
- 8 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 7 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
Партнерский контент