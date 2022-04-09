«Химки» — ЦСКА: ставка Егора Титова на матч 24-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата России «Химки» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.18.

Почему ЦСКА не сможет обыграть «Химки» в матче РПЛ?

«Химки» очень прилично проводят последние матчи. Они уже не на последнем месте, потому что взяли семь очков в трёх последних матчах. Столько же, сколько и ЦСКА. Сначала была ничья с «Сочи» дома (0:0), потом победили дважды подряд в гостях — «Урал» (1:0) и «Рубин» (3:2). Что интересно, в обоих случаях забивали в последние минуты матча. Это говорит о неплохой физической готовности.



Армейцев все хвалили за начало второй части сезона. Было за что. Но в игре с «Уралом» в прошлом туре ЦСКА на победу точно не наиграл. «Урал» выглядел интереснее, особенно в первом тайме, и должен был побеждать, но историю с неназначенным пенальти все и так знают. Не знаю, что произошло с армейцами. Возможно, так повлияла пауза на игры сборных. Некоторые легионеры уезжали, был перерыв в тренировочном процессе. Сейчас, может быть, всё будет нормально, команда вернулась в недельный цикл.



Хорошо готовы химчане, но слишком существенен перевес в классе ЦСКА. Легионеры должны обеспечить результат. Поэтому поставлю на армейцев с форой (-1). Ничья с «Уралом» должна мотивировать. Уверен в ставке на 7 из 10».

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