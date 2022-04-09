«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч 32-го тура АПЛ

Телекомментатор и эксперт в английском футболе Александр Елагин поделился прогнозом на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Эвертона» с форой (1) за 1.60.

«Эвертон» отчаянно сражается за выживание в АПЛ и принимает «Манчестер Юнайтед», который, в свою очередь, делает всё возможное, чтобы финишировать в первой четвёрке. Сделать это манкунианцам будет чрезвычайно сложно. У их прямых конкурентов, «Арсенала» и «Тоттенхэма», турнирное положение более выгодное.



Впрочем, положение «Эвертона», в отличие от «Ман Юнайтед», можно считать и вовсе критическим. О еврокубках мерсисайдцы давно не помышляют, а вот впервые в своей истории вылететь из Премьер-лиги вполне могут. У «Эвертона» только одно, да и то относительное, преимущество перед своими соперниками в борьбе за выживание. Во-первых, на одно очко больше. Сейчас это уже не так мало. И он провёл на одну игру меньше, чем основные соперники. Тактически и стратегически «Эвертон» может выбирать, как играть следующий матч. Команде везёт в том, что его соперники в борьбе за выживание друг друга топят и практически в каждом матче спотыкаются. Это огромный плюс для Фрэнка Лэмпарда.



Если взять отсечку за последние 10 матчей «Эвертона» с «Юнайтед», то мы увидим, что для «Эвертона» нет более неудобного соперника. Всего одна победа, четыре поражения и пять ничьих. Однако дома на «Гудисоне» дела у «Эвертона» в противостоянии с «Юнайтед» выглядят не столь катастрофично. В четырёх домашних последних играх одна победа 4:0 три года назад, одна ничья 1:1 в марте 2020 года и два поражения 0:2 в январе 2018-го и 1:3 в ноябре 2020-го. Однако не думаю, что «Эвертон» проиграет крупно».