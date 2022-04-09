«Трактор» — «Металлург» Мг: ставка Павла Лысенкова на 4-й матч серии Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют «Трактор» и «Металлург».

Ставка: победа «Трактора» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.65.

«Вы помните, как прошёл третий матч финала Востока между этими командами? «Трактор» два с половиной периода показывал чёткий хоккей, вёл со счётом 1:0, держал оборону. Но, как мне показалось, команду из Челябинска подвело то, что она не очень хорошо реализовывала свои моменты, не была слишком агрессивной в нападении, не обладала «инстинктом убийцы». Кстати, об этом же говорил главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.



А вот «Металлург» очень опасен в нападении. И в третьем периоде за две минуты команда Ильи Воробьёва забила два гола. Получите – и распишитесь. «Магнитка» ведёт 2-1 в серии. Но «Трактор» во втором матче показал своё нападение, забросив шесть шайб. Я подозреваю, что «Трактор» четвёртую игру всё-таки возьмёт, сравняв счёт в серии.



Я бы в этом матче взял кэф 3.65 на то, что «Трактор» победит в основное время, а тотал составит меньше 5.5 шайбы. Верю, что Челябинск будет хорош в обороне и убедителен все 60 минут».