«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Виталия Славина на серию полуфинала плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на серию 1/2 финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Трактор» — «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Трактора» в серии за 3.08.

«Поговорим о финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «Металлург» — «Трактор». К сожалению, я записываю прогноз в день, когда состоится третья игра этой серии.

Ставка на матч «Трактор» — «Металлург» с коэффициентом 3.80.

Буду говорить не о предстоящем матче, а об исходе этого уральского дерби. Меня и раньше смущал Кошечкин в воротах. Возраст сказывается, и вряд ли можно ждать от него такой же стабильности, как в молодые годы. Уже во втором матче Илья Воробьёв был вынужден его заменить, когда «Магнитка» во втором периоде пропустила четыре шайбы.



К голкиперу «Трактора» претензий нет, поэтому в этой ключевой линии перевес на стороне «Трактора». По первым двум сериям казалось, что у «Трактора» нет плана B. Они играли в стандартный оборонительный хоккей. Этого, в принципе, и хватало, так как класс соперников был не настолько высок, чтобы создать какие-то проблемы.



«Магнитка» выкинула из плей-офф действующих чемпионов Кубка Гагарина и на этом настроении вошла в серию с «Трактором». Во втором матче «Трактор» был просто неузнаваем. Он предложил сопернику сыграть против самого себя. «Трактор» играл от атаки. Дорожил шайбой, проходил среднюю зону и там спокойно распасовывал вплоть до верного.

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Было очевидно, что «Магнитка» к такому была не готова. Она пропускала все разрезающие пасы в средней зоне. «Трактор» выиграл с запасом. Если бы не стал валять дурака в третьем периоде, где было несколько неоправданных фолов. Главное, что «Трактор» показал, что у него есть план B, которого у «Металлурга» пока не видим. Не буду ставить на отдельный матч, а поставлю на серию.



Ставлю на победу «Трактора». Может быть, это будет и сенсацией, учитывая, что «Магнитка» выкинула чемпиона с плей-офф. «Трактор» мне кажется более разносторонним и амбициозным. «Магнитка» уже была чемпионом, а вот у «Трактора» всё ещё впереди. Из четырёх полуфиналистов только «Трактор» не становился чемпионом КХЛ. Поставлю в этой серии на «Трактор».

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