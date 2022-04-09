«Нижний Новгород» — «Динамо» Москва: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Нижний Новгород» – «Динамо» Москва.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

Почему «Динамо» ответит «Нижнему Новгороду» за поражение в первом круге?

«Динамовцы всю весеннюю часть не впечатляют по игре. На осеннем отрезке их футбол нравился гораздо больше. Тем не менее по результату команда Шварца выглядит неплохо. Что интересно, она выиграла все гостевые матчи (Химки, Тула, Краснодар). Класс исполнителей сказывается, неплохо игроки группы атаки реализуют моменты.



«Нижний Новгород» весной для себя играет просто здорово. Он уже догнал по очкам «Спартак». В прошлом туре была одержана победа в Ростове. По сути, только одно поражение у команды Кержакова — на последних секундах в матче с ЦСКА, да и там больше тайма провели в меньшинстве. Правда, нельзя забывать, что «Нижний» играл с «Динамо» в Кубке России в начале этой части сезона. И там бело-голубые выиграли 3:0, хотя нижегородцы такого крупного проигрыша не заслуживали. Моментов с обеих сторон было откровенно мало.



Не жду и здесь обилия голевых шансов, открытого футбола. «Нижний» будет предельно аккуратен, «Динамо» тоже сыграет с оглядкой, ведь у него не будет Бальбуэны в центре обороны. На мой взгляд, здесь правильно ставить на тотал меньше 2.5 мяча. Уверен в ставке на 8 из 10».

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