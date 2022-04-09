«Химки» – ЦСКА: ставка Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.70.

Почему ЦСКА не сможет обыграть «Химки» в матче РПЛ?

«ЦСКА чуть-чуть притормозил после серии победных матчей — сыграли вничью и ушёл от поражения в самой концовке в игре с «Уралом». Хотя армейцы могли и проиграть, назначь Панин пенальти на 95-й минуте, но это уже история.



«Химки», как мы видим, в концовке сезона прибавляют с Юраном. Победа в Екатеринбурге, победа в Казани позволили «Химкам» уйти с последнего места в турнирной таблице, но там настолько всё плотно — там команды идут очко в очко. Практически четыре команды имеют одинаковое количество набранных очков, играют роль какие-то детали и нюансы.



Понятно было, что после паузы армейские сборники будут выглядеть не лучшим образом с «Уралом». Но сейчас недельку армейцы тренировались в общем составе, и, наверное, вот та легкость, которая была у ЦСКА до паузы на матчи сборных, вернётся к игре с «Химками». Тут вопрос по газону: позволит ли он созидать игрокам ЦСКА, как они того хотели бы, но по классу футболистов, по индивидуальному уровню, конечно, ЦСКА предпочтительнее выглядит, чем нынешние «Химки». Плюс ЦСКА также нуждается в очках, потому что борется за призовые места.



Я думаю, что ЦСКА в этом туре «Химки» притормозит и обыграет за коэффициент 1.70».

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