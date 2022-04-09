«Эвертон» — «МЮ»: прогноз Тимура Журавеля на матч 32-го тура чемпионата Англии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

«Не вижу перспектив у «Эвертона» вот так вот сразу изменить игру. Он уступил на неделе «Бёрнли» в результативном матче. У Лэмпарда в «Эвертоне» нет никакой чёткой схемы, базового состава. Как следствие нет структуры игры, а поэтому нет и стабильности, которая сейчас очень нужна. Не знаю, как это может всё обнаружиться в матче с «МЮ».

Почему «МЮ» приблизит «Эвертон» к Чемпионшипу?

«Манчестер Юнайтед» в последнем матче с «Лестером» играл без нападающих, там впереди были Бруну и Погба. Рангник уже от безысходности начал что-то делать. «Манчестер» также не может похвастаться балансом в игре.



Суммируя разбалансированность и тех и других, а также высокую эмоциональную подоплёку, так как «МЮ» пытается побороться за место в Лиге чемпионов, а «Эвертон» остаться в АПЛ, можно сделать вывод, что игра получится результативной. Не знаю, кто победит. Может быть, «Эвертон» возьмёт и выдавит из себя победу. Возможно, «МЮ» против разобранного соперника продемонстрирует что-то цельное.



Здесь не хочу брать исход, я бы сыграл на результативность. Беру верх. Будут ошибки, будут подлавливать друг друга на этих ошибках, а эмоции погонят вперёд. Это будет игра в футбол двух не самых сильных в организации команд».

Где смотреть матч «Эвертон» — «МЮ»?



Стало известно, какую зарплату Мбаппе предложит «ПСЖ».



Губерниев: в Италии «Спартак» выступал бы в Серии Б.



Зарема потроллила «Матч ТВ», который перестал показывать матчи Эредивизии.