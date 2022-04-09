«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Рубин» – «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» забьёт меньше 1.5 мяча за 1.60.

«Мы все видим, какие огромные проблемы у Казани — психологические, эмоциональные, физические, кадровые. Но где-то убывает, где-то прибывает — вернулся в команду Оливер Абильгор и тренируется в общей группе. Думаю, что он должен укрепить серединку поля.

Прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар» с коэффициентом 2.10.

Есть проблемы в центре обороны, и немалые проблемы. «Рубин» очень много в последнее время пропускает. Я думаю, что это в первую очередь заботит Слуцкого. Надо играть аккуратнее в защите. И матч с «Химками», особенно во втором тайме, наглядное тому подтверждение. Мне кажется, с учётом турнирной таблицы и вот этой очень неудачной серии «Рубина» акцент будет сделан на оборону.



У «Краснодара» сломал палец на ноге Эдуард Сперцян. Без него, конечно, обеднеет игра в средней линии. Плюс Кривцов не лучшим образом смотрелся в матче с «Динамо». Да и вообще, моментов у «Краснодара» было немного, созидательная игра не получалась. Поэтому, если «Рубин» сыграет качественно и нормально в обороне, без привозов и без ошибок, и будет выручать Дюпин, если будут моменты у «Краснодара», то, думаю, он вполне может не проиграть. Да и «Краснодар» вряд ли забьёт два мяча «Рубину», какие бы у него проблемы ни были.



Мой прогноз на эту встречу — «тотал «Краснодара» меньше 1.5 мяча» за 1.60».

«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начало, где покажут.

«Динамо» Киев проведёт благотворительный матч с дортмундской «Боруссией».

Глушаков хочет видеть Кокорина в «Химках».