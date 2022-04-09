«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.68.

«Зенит» снова подпустил «Динамо», не сумев выиграть у «Сочи» в гостях. Интрига в чемпионате всё ещё сохраняется, по крайней мере, визуально. Снова сложный выезд у петербуржцев. «Ахмат» в этом сезоне не подарок. И Талалаев захочет преподнести сенсацию.

Почему «Зенит» снова разочарует в Грозном?

Он может выстроить игру агрессивно, особенно на старте матча, и «Зениту» придётся включаться на полную мощь. Но часто так бывает, что «Ахмат» заигрывается у себя дома. Даже за последний месяц можно вспомнить матчи с «Рубином» и «Локомотивом». Вроде бы нагнетают грозненцы, владеют превосходством, а по факту проигрывают. Собственные ошибки важно искоренить, нельзя допускать обрезы. Тогда шансы появятся.



Но всё же, как мне кажется, «Зенит» обязан наконец-то на себя разозлиться в полной мере. Этой весной пока ни один матч я бы не занёс в актив лидеру. Везде было тяжело, как-то натужно. Разве что «КАМАЗ» легко прошёл в кубковом матче. А так, часто приходилось уже во втором тайме дожимать. В Самаре и Сочи победить вообще не удалось. С «Рубином» очень сильно повезло. Надо уже показать чемпионскую игру.

«Ахмат» вряд ли будет закрываться, он будет играть в футбол. И в таком матче я бы поставил на чистую победу «Зенита». Уровень исполнителей должен принести ему 3 очка. Уверен в ставке на 8 из 10».

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