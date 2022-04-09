«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Павла Занозина на матч 24-го тура РПЛ

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит».
Ставка: обе забьют — нет за 1.90.
«Поговорим о матче чемпионата России «Ахмат» — «Зенит». Мне кажется, что этот матч не должен получиться суперярким, если посмотреть на то, как в прошлом туре сыграли эти команды. «Ахмат» сыграл с «Арсеналом» со счётом 0:0, а «Зенит» с «Сочи» так же — 0:0. Чемпионат России возвращается к тому, что он низовой. Здесь «низ» и «верх» стоят одинаково — 1.90.
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Мне кажется, что гадать тут не стоит, а вот взять «обе забьют — нет» — это как раз хорошо. «Ахмат» в атаке слаб, «Зенит» не может ещё до конца себя найти. Бразильцы чуть-чуть потускнели. Мне кажется, что и здесь вполне может быть 0:0. Но уж точно — кто-то один может и не забить.
В общем, выберу вариант «обе забьют — нет». Коэффициент хороший».
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