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Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 273

Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 273
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Эксперт в области смешанных единоборств Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс, который состоится в рамках UFC Fight Night.

Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков.

Ставка: Хамзат Чимаев победит нокаутом за коэффициент 2.13.

«Думаю, что Чимаев выберет такую тактику на бой: он не даст себя перевесить за счёт хорошей вольной борьбы и не будет втягиваться в джиу-джитсу соперника. Чимаев будет решать всё в стойке. У него очень жёсткие одиночные удары, и он может перебить Бёрнса.

Брат Хамзата сказал, что в этом поединке будет нокаут. Это был не просто прогноз, а некая тактика на бой. Он будет всё решать в стойке за счёт своих жёстких однопанчевых попаданий. Предположил бы победу Чимаева нокаутом».

Александр Шлеменко дал прогноз на бой Стерлинг — Ян.

Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс: когда бой, прогноз букмекеров.

Чимаев: на улице я бы просто сломал Макгрегора.

Стерлинг рассказал, как и в каком раунде победит Яна.

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