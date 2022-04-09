Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 273

Эксперт в области смешанных единоборств Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс, который состоится в рамках UFC Fight Night.
Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков.
Ставка: Хамзат Чимаев победит нокаутом за коэффициент 2.13.
«Думаю, что Чимаев выберет такую тактику на бой: он не даст себя перевесить за счёт хорошей вольной борьбы и не будет втягиваться в джиу-джитсу соперника. Чимаев будет решать всё в стойке. У него очень жёсткие одиночные удары, и он может перебить Бёрнса.
Брат Хамзата сказал, что в этом поединке будет нокаут. Это был не просто прогноз, а некая тактика на бой. Он будет всё решать в стойке за счёт своих жёстких однопанчевых попаданий. Предположил бы победу Чимаева нокаутом».
Александр Шлеменко дал прогноз на бой Стерлинг — Ян.
Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс: когда бой, прогноз букмекеров.
Чимаев: на улице я бы просто сломал Макгрегора.
Стерлинг рассказал, как и в каком раунде победит Яна.
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