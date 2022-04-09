«Ахмат» — «Зенит»: ставка Константина Генича на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит».

Ставка: тотал первого тайма больше 1 мяча за 1.85.

«Лидер чемпионата «Зенит» отправляется в гости к команде Андрея Талалаева в Грозный на встречу с «Ахматом». И мы видим по нынешнему сезону, да и не только по нынешнему, у «Зенита» огромные проблемы в выездных матчах. Где-то не хватает эмоций, где-то какой-то мотивации. Но опять «Зенит» играет после того, как сыграют «Динамо» и ЦСКА. Может, это как-то лишний раз возбудит игроков «Зенита».

Почему «Зенит» снова разочарует в Грозном?

Не всё получалось у зенитовцев против организованного «Сочи» в предыдущем туре, не всё получалось, как мы видели, в Самаре. В общем, выездные матчи становятся большой проблемой для «Зенита» на финише сезона. Плюс «Ахмат» по весне действительно играет достаточно агрессивно, да и не только по весне. По многим показателям «Ахмат» входит в топ российских команд. Тут ещё и домашний матч при своих болельщиках, а приезжает лидер. Это настоящий вызов для Талалаева.



Если в выездных матчах в Туле и Екатеринбурге «Ахмат» не очень здорово смотрелся в атаке, но при этом не проигрывал (дважды 0:0), здесь, я думаю, с учётом положения команды Талалаева в турнирной таблице и желания себя показать на фоне лидера, вряд ли он будет играть от обороны. Мы знаем, что Талалаев с первых минут требует играть очень агрессивно и нагло, особенно в домашних матчах. Думаю, что этот бой «Зенит» с удовольствием примет. Если всё пойдёт, как я предполагаю, то в первом тайме уже будут забитые мячи. Они, как правило, в Грозном в первых таймах и забиваются.



Поэтому тотал первого тайма больше гола за коэффициент 1.85 мне кажется хорошим предложением».

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