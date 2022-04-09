«Реал» Мадрид — «Хетафе»: прогноз Егора Титова на матч 31-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» — «Хетафе».

Ставка: «Реал» победит и забьёт Карим Бензема за 2.23.

«Реал» одной ногой в полуфинале Лиги чемпионов, да и в чемпионате осталось несколько шагов до чемпионского титула. Но и там и там ещё предстоит поработать. Всё-таки «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, он просто так не сдастся. Да и «Хетафе» — команда очень упёртая, умеющая кусать грандов. Кстати, в первом круге «Хетафе» обыграл «Реал» на своём поле — 1:0.

Почему «Реал» не даст шанса «Барселоне» в чемпионской гонке?

Вряд ли «Хетафе» грозит вылет, там есть более явные претенденты, но всё-таки какие-то очки нужно брать. Будут более удобные возможности, чем сейчас. Но и в Мадриде против «Реала» нужно постараться зацепиться, по крайней мере, сыграть в своё удовольствие.



Но «Реал» дарить ничего не будет, пусть усталость и присутствует. Может быть, кому-то Анчелотти и даст отдохнуть — тому же Модричу. Но вот Бензема, показывающий невероятный футбол, сделавший два хет-трика подряд в Лиге чемпионов, наверняка на поле появится. Он великолепно готов и наслаждается игрой, своими успехами. Сдержать его сейчас невозможно. Поэтому поставлю на победу «Реала» и гол Карима Бензема. Уверен в ставке на 8 из 10».

Никто не заинтересован в покупке Неймара у «ПСЖ».

Рио Фердинанд: Бензема приблизил себя к «Золотому мячу».

Глушаков оценил нынешнее положение дел в «Спартаке».

Каррера: «Спартак» в Серии А боролся бы за 12-13-е места.