Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC Fight Night

Эксперт в области смешанных единоборств Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, который состоится в рамках UFC Fight Night.

Ставка: Пётр Ян победит в 3-5 раундах за 3.00.

Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков ММА.

«Примечательно, что ровно год назад я записывал прогноз на матч Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг, и я считаю тот прогноз худшим из всех за всё время. Тогда я предположил, что Стерлинг выиграет в том бою, прогноз зашёл. Тогда я его записал и пошёл смотреть, как борется Стерлинг. Я был сильно удивлён.



У него средняя борьба, и я был не согласен с тем, что его преподносили как топ-борца перед боем с Яном. Стерлинг боролся на уровне третьего дивизиона борцов колледжа США, а Ян во время подготовки в Дагестане встречался с куда более сильными борцами.



Сейчас букмекеры почти не видят шансов у Стерлинга. Если хотите рисковать, то можно взять победу Стерлинга с коэффициентом 6.00. Но это не мой прогноз.



Мне кажется, что Ян будет постепенно разгоняться, бой будет затянутым и долгим, поэтому победа не придёт раньше четвёртого раунда. Есть такая ставка — победа Яна в 3-5 раундах с коэффициентом 3.00. Это рискованно, но интересно. Я бы предположил, что Пётр сможет закончить рискованно, предположил бы, что ему понадобится время, которое придёт в 4-5 раундах».

Александр Шлеменко дал прогноз на бой Стерлинг — Ян.



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Чимаев: на улице я бы просто сломал Макгрегора.



Стерлинг рассказал, как и в каком раунде победит Яна.