Чимаев — Бёрнс: смотреть бой онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет бой UFC

С ночи на утро 10 апреля в Barclays Center в Бруклине состоится вечер единоборств UFC 273. В рамках этого турнира шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом. Начало боя – не ранее 6:15 мск.
Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков.
Прямую видеотрансляцию всех боёв турнира UFC 273 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. Бои основного карда, в который входит бой Чимаев – Бёрнс, в России покажет телеканал «Матч! Боец».
Букмекеры считают Чимаева однозначным фаворитом боя, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15. Шансы Бёрнса оценили в 5.80. На ничью можно сделать ставку за 65.00.
Аналитики букмекерских контор считают, что бой завершится досрочно. Ставки на такое развитие событий принимаются с коэффициентом 1.28. Поставить на полный бой можно за 3.50. Сделать ставку на то, что Чимаев победит нокаутом, можно с коэффициентом 1.39.
Александр Шлеменко дал прогноз на бой Стерлинг — Ян.
Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс: когда бой, прогноз букмекеров.
Чимаев: на улице я бы просто сломал Макгрегора.
Стерлинг рассказал, как и в каком раунде победит Яна.
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