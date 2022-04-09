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Ян — Стерлинг: смотреть онлайн бой, прямая трансляция, какой канал показывает, прямой эфир

Ян — Стерлинг: смотреть онлайн бой, прямая трансляция, какой канал показывает, прямой эфир
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В ночь с 9 на 10 апреля в США пройдёт вечер единоборств UFC 273. В его соглавном бою встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и обладатель временного пояса Пётр Ян.

Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков ММА.

Первый бой противников завершился дисквалификацией россиянина. Ян практически нокаутировал соперника, но в порыве эмоций нанёс запрещённый удар и поплатился за это.

В этот раз букмекеры считают Петра Яна явным фаворитом боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 80% вероятности. Успех Стерлинга аналитики оценили коэффициентом 5.00 (20% вероятности).

В прямом эфире трансляцию из Америки будет показывать телеканал «Матч! Боец». Начало соглавного боя турнира состоится не ранее 6:45 мск.

Александр Шлеменко дал прогноз на бой Стерлинг — Ян.

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Стерлинг рассказал, как и в каком раунде победит Яна.

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