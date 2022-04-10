СКА — ЦСКА: эксперты назвали фаворита пятого матча серии Кубка Гагарина

10 апреля состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. После четырёх игр счёт в серии равен — 2-2.

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Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.45, а успех СКА оценён экспертами в 2.64.



Аналитики сомневаются, что 5-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.92. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98, на гол до истечения первой минуты — за 13.50.

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