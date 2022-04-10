«Спартак» — «Арсенал»: эксперты оценили шансы красно-белых прервать серию неудач

10 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Арсенал». Начало игры — в 16:30 мск.

Глушаков оценил нынешнее положение дел в «Спартаке».

В трёх предыдущих турах чемпионата России красно-белые набрали одно очко.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.49. Успех туляков оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.65.



Эксперты считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 2.35.



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