«Спартак» — «Арсенал»: эксперты оценили шансы красно-белых прервать серию неудач

10 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Арсенал». Начало игры — в 16:30 мск.
Глушаков оценил нынешнее положение дел в «Спартаке».
В трёх предыдущих турах чемпионата России красно-белые набрали одно очко.
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.49. Успех туляков оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.65.
Эксперты считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
Прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 2.35.
Зарема потроллила «Матч ТВ», который перестал показывать матчи Эредивизии.
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