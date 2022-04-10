«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Англии

10 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск.

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Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Ливерпуля» оценён экспертами в 3.66. Ставки на ничью принимаются за 3.84.



Аналитики считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

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