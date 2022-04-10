«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.90.



«Вот и пришел тот день, когда «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» — главный матч английского сезона. Безусловно, чемпиона мы не выявим в этой игре, так как ещё много туров до конца, но если победит «Сити», то, на мой взгляд, чемпионская гонка будет окончена. Если «Ливерпуль» добудет ничью или победу, то это будет что-то невероятное. С большим интересом во всем мире ожидается этот матч.

Где покажут матч «Ман Сити» — «Ливерпуль»?

Я бы обратил внимание на фантастическую форму лидеров – Де Брёйне невероятно хорош, что мы увидели среди недели, когда команда играла против «Атлетико Мадрид». Как обычно, хорош Салах. Думаю, что для обороны обеих команд будут серьезные проблемы.



Только в одном из пяти последних очных матчей был низ. «Ливерпуль» последний раз выигрывал на «Этихаде» довольно давно – в 2018 году, но сам факт, что выигрывал. Я не думаю, что здесь стоит гнаться за победителем, а проще сыграть обе забьют и тотал больше 2,5.



Хорошая форма лидеров — это принципиально. Обе команды уязвимы в обороне, непонятно, что будет с Трентом, которого, скорее всего, заменит Милнер, а значит, будет больше пространства для маневра на левом фланге для Стерлинга. Непонятно, что будет с Диашем, а без него оборона «Сити» — это совсем другая история. Все идет к тому, что мы увидим достаточное количество мячей и невероятный матч», — сказал Казанский.

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