«Урал» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» в 24-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Урал» забьёт во 2-м тайме за 2.00.



«Воскресную программу встреч РПЛ откроет матч в Екатеринбурге — «Урал» будет принимать самарские «Крылья Советов». Они на неделе ездили на юг России — проиграли «Ростову» — 0:1. Там, может быть, дорога длинная, долгая помешала самарцам показать быстрый футбол или «Ростов» очень удачно, организованно сыграл против Самары. Но по итогу волжане проиграли. А тут еще один выезд — уже в другую точку Российской Федерации. На Урал, в Екатеринбург, приходится полетать, поездить. Это занимает много времени и сил. И это может сказаться в этой встрече.

Где покажут матч «Урал» — «Крылья Советов»?

«Урал» очень неплохо смотрелся со всех точек зрения в игре ЦСКА и был близок к тому, чтобы одержать победу. Плюс «Уралу» во что бы то ни стало надо на финише сезона набирать очки. И, может быть, судьи, понимая, что Панин ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКА, должочек «Уралу» могут вернуть. А могут и не вернуть. Мне просто кажется, что «Урал» сейчас нащупал свою игру с Шалимовым. И неплохо смотрятся молодые футболисты, которым Шалимов доверяет. По-прежнему в порядке Эрик Бикфалви.



Есть неприятная традиция и тенденция у «Урала»: он в последних семи домашних матчах во вторых таймах не забивает. Рано или поздно эта статистика прервется. И, учитывая, что «Крылья Советов» очень много времени на этой неделе потратили на дорогу, думаю, «Урал» будет посвежее во втором тайме. И мне кажется, сыграть гол «Урала» во втором тайме за двойку просто необходимо. Мы видели, как «Урал» добавил во второй половине в игре с «Ахматом», когда уйма моментов была, но выручил Гудиев. Поэтому рассчитываю и верю, что «Урал» во втором тайме забьет и прервет неприятную для себя серию.



Можно также рассмотреть вариант — победа «Урала» с (0) за 1,95. В крайнем случае — расход, если вдруг будет ничья. Но основной прогноз — это гол «Урала» во втором тайме», — сказал Генич.

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