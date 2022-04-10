«Уфа» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру 24-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» – «Сочи» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.



«Уфа», которая по дополнительным показателям опустилась на последнее место в таблице, дома будет принимать «Сочи». Мы видели, как неудачно сочинцы сыграли с «Крыльями» в домашней встрече — пропустили три мяча, но до этого в нескольких матчах команда играла на ноль. И с «Зенитом» классно сыграли в обороне в последней встрече.

Где покажут матч «Уфа» — «Сочи»?

Здесь матч на искусственном поле с соперником, который предельно мотивирован. У «Сочи» тоже есть свои амбициозные планы и задачи. Я думаю, что Федотов это прекрасно понимает. Он, как обычно, выстроит свои сочинские капканы, а по уровню исполнителей «Сочи», конечно, выше стоит, чем нынешняя «Уфа».



Уфимцам откровенно повезло с Самарой — просто отскок был. Повезло забить со стандарта, повезло в концовке матча с этим голом Агаларова. Не знаю, как «Уфа» будет выглядеть дома. Искусственное поле и свои болельщики — неоспоримый бонус для «Уфы», но уж больно организованная команда у Федотова, самая тренерская, как мне кажется, в Российской Премьер-Лиге.

У «Сочи» хорошие ресурсы для того, чтобы не проиграть в этом матче и сыграть качественно в обороне. Думаю, что сочинцы не уступят и тотал меньше 3.5 мяча — боеспособный прогноз на эту встречу за коэффициент 1.75», — сказал Генич.

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