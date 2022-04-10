СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют СКА — ЦСКА.



Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 3.35.



«Поговорим о финальной серии Западной конференции, где СКА играет против ЦСКА. Счет в серии 2-2, и пятый матч пройдёт в Петербурге.

СКА — ЦСКА, 5-й матч: когда начало, где покажут.

Если посмотреть на развитие этой серии, то я бы не сказал, что ЦСКА доминирует над СКА. В первой игре в Питере счёт 1:1 держался очень долго, но потом Александр Попов — чернобородый снайпер, забил второй гол, и ЦСКА удержал этот счёт. Вообще, третье звено у ЦСКА очень приличное.



Второй матч прошёл под диктовку СКА. СКА перебросал соперника 38-16. Несмотря на то что ЦСКА забросил шайбу, питерские армейцы выиграли, а Никита Гусев забросил победную шайбу — 2:1. В третьем матче два периода СКА вёл в счёте 2:0. В третьем периоде СКА развалился, ЦСКА поднажал. Однако в первые два периода ЦСКА делал непонятно что.



В четвёртом матче во втором периоде ЦСКА снова провалился и пропустил две шайбы. Пытался отыграться, но проиграл со счётом 2:3. Не хватило сил, ресурсов. Это повод для московских армейцев призадуматься, что же происходит. Есть теория, что всё это эхо Олимпиады, куда ездило много хоккеистов ЦСКА. Помним, что ранее после олимпийских сезонов команды в плей-офф проваливались. Помним, что случилось с московским «Динамо». В 2018 году провалился СКА, которым руководил Олег Знарок.



Есть ощущение, что на ЦСКА навалилась какая-то усталость. Они накатывают лишь в третьем периоде. Ситуации, когда команда, уступая 2-3 шайбы, пытается героически спасти матч — это, скорее, минус, чем плюс. Если ЦСКА считается главным фаворитом матча, почему команда даёт такую фору сопернику.



Думаю, кто выиграет пятый матч, тот с большой долей вероятности возьмёт и серию. Мы пока видим мало шайб. В этом матче я бы взял победу СКА в основное время и ТМ (5.5) за 3.35. Может быть, ЦСКА и фаворит, но СКА в большинстве периодов выглядел лучше, чем ЦСКА. Кстати, пока в серии не было ни одного овертайма», — сказал Лысенков.



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