«Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Арсенал» Тула в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.75.



Бедный «Спартак», который третируют арбитры, допустившие ключевые ошибки в трёх подряд матчах красно-белых, сыграет с «Арсеналом». Негодует супруга владельца команды… Но сейчас матч с Тулой, которая больше всех пропустила в чемпионате. Да, у «Спартака» нет каких-то суперамбициозных задач в чемпионате, он на 10-м месте, но это не так уж далеко от зоны стыков. Поэтому дома против аутсайдера надо побеждать и набирать очки.

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Кто-то у «Спартака» не сыграет. Ларссон уехал, Айртон тоже. Шанс получат футболисты, которые его ждали. Матч перед своими болельщиками у «Спартака». И, может быть, судьи где-то чувствуют свою вину перед «Спартаком» за те решения, которые они принимали. Не сказать, что «Спартак» плохо играет. Я бы даже сказал, что он играет нормально, а в каких-то моментах прилично, но удача отворачивается. Может быть, она повернётся лицом сейчас — в матче с «Арсеналом».



Два предыдущих домашних матча в чемпионате «Спартак» проиграл — ЦСКА и «Краснодару». Надо возвращать должок своим болельщикам и готовиться к четвертьфинальному матчу Кубка России с теми же армейцами.



Мой прогноз — победа «Спартака» с форой (-1) за коэффициент 1.75. И, думаю, «Спартак» забьёт не менее двух мячей за 1.60. Верю в Николсона, Соболева, Промеса и Бакаева», — сказал Генич.



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