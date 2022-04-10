«Ман Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.56.
«Центральный матч всей весенней части сезона, борьба за титул. Понятно, что исход противостояния окажет решающее влияние на чемпионский расклад на финиш.
Где покажут матч «Ман Сити» — «Ливерпуль»?
«Манчестер Сити» в потрясающей форме. Видели, как команда Гвардиолы обыграла «Атлетико». Видели победы над «Саутгемптоном» и «Бёрнли».
Ну а «Ливерпуль», который набрал хорошую форму, в сложном графике берёт очки и не отстаёт, сидит на колесе. Последние матчи между соперниками были верховыми – в 70% случаев. Они забивали друг другу.
Я бы советовал поставить на ТБ (2.5) и «обе забьют – да». Брать результат рискованно. А вот на количество голов ставить надо обязательно», — сказал Казаков.
Почему Клопп переиграет Гвардиолу в главном матче сезона АПЛ?
Александр Елагин дал прогноз с коэффициентом 4.04 на матч «Сити» — «Ливерпуль».
Неймар останется в «ПСЖ», никто не потянет его трансфер и зарплату.
Зарема прокомментировала запрет на упоминание своего имени на сайте «Матч ТВ».
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