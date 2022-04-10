«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Арсенал».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.



«Поговорим об очень интересной игре чемпионата России «Спартак» — «Арсенал». «Спартак» — такая команда, что прогнозы на его матчи делать не просто сложно, но и очень интересно. Вроде бы видишь, что команда набрала форму, — сразу же команда проигрывает или играет вничью. Когда же уже начинаешь разочаровываться, то «Спартак» начинает выигрывать. В плане результата предсказывать всё очень сложно.

«Спартак» — «Арсенал»: где покажут, когда начало.

Мне кажется, что итальянский тренер решил внести немного итальянского в игру. Он немного перемудрил. «Спартак» очень долго ждёт ошибки соперника, отходит в оборону и тем самым нивелирует качества своих сильных футболистов. Мне кажется, что «Спартак» способен доминировать и играть первым номером, навязывать свою игру, особенно с такими командами, как «Краснодар» или «Уфа». Московский клуб может выглядеть более агрессивно. Подбор футболистов и скамейка запасных позволяют всё это делать.



Сейчас на тренера и футболистов «Спартака» очень большое давление после трёх неудачных игр подряд. Тут уже деваться некуда. Мы увидим более доминирующую тактику, более атакующую.



Что касается «Арсенала», то все команды, которые идут внизу таблицы, в последних турах набирают очки. «Урал» должен был обыгрывать ЦСКА, к этим же командам относится и «Арсенал». Команды из нижней части очень активно бьются, и будет биться в Москве тульский коллектив. Сыграют Деспотович, Смольников, вернутся и защитники. У «Арсенала» будет боевой состав. Со стороны тульского клуба увидим интересный футбол, может быть, закрытый, но один гол игру очень сильно раскрепостит.



Очень сложно прогнозировать исход и в этом матче. Не удивлюсь, если снова «Арсенал» выдаст какую-то такую игру, что не победит московский клуб. Мне кажется, что в этом матче будет много фолов, много жёлтых карточек и будут голы. «Спартак» прижат к стенке — и ему некуда деваться. «Арсеналу» надо набирать очки, поэтому надо забивать голы. Командам надо раскрываться, а игра в обороне у них не самая лучшая. Напомню, «Арсенал» в этом сезоне пропустил больше всех. Мой прогноз на этот матч — тотал больше 2.5 мяча», — сказал Мор.



Глушаков оценил нынешнее положение дел в «Спартаке».



Прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 2.35.



Зарема потроллила «Матч ТВ», который перестал показывать матчи Эредивизии.



Еврокубковая страховка. Зачем российскому футболу ещё один турнир.