«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Наливайко на игру АПЛ 10 апреля

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на 32-й тур АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.63.
«Возможно, нас ожидает развязка в борьбе за чемпионство. Это одна из самых важных игр сезона и для Юргена Клоппа, и для Пепы Гвардиолы. Соперники несколько раз встретятся друг с другом: сначала в чемпионате, потом в Кубке, соответственно. Что касается предстоящего матча: и «Ливерпуль», и «Сити» в прекрасной форме прямо сейчас.
Очень сложно здесь что-то верное пытаться придумать, кроме варианта «обе забьют», потому что играют две атакующие команды. Обычно эти матчи являются результативными. Когда мы видим таких соперников, ставку надо делать на атаку, на голы. Да, может быть, коэффициент не очень большой — примерно 1.6. Во-первых, это интересный вариант, который позволит нам досмотреть матч до последней минуты, а во-вторых, наиболее верная ставка из возможных в этой встрече», — сказал Наливайко.
Почему Клопп переиграет Гвардиолу в главном матче сезона АПЛ?
Александр Елагин дал прогноз с коэффициентом 4.04 на матч «Сити» — «Ливерпуль».
Где покажут матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»?
Неймар останется в «ПСЖ», никто не потянет его трансфер и зарплату.
Зарема прокомментировала запрет на упоминание своего имени на сайте «Матч ТВ».
- 10 апреля 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 9 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30