«Лестер» — «Кристал Пэлас»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Лестер» — «Кристал Пэлас».
Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.85.
«Лестер» пропустил всего один мяч в двух последних матчах, и это показывает, насколько серьёзными были потери Роджерса по ходу этого сезона. С возвращением игроков вроде Фофана и Эванса всё в оборонительной линии стало выглядеть куда солиднее.
Александр Елагин дал прогноз с коэффициентом 4.04 на матч «Сити» — «Ливерпуль».
В то же время думаю, что «лисы» подустали после этих двух непростых матчей в течение пяти дней – и с «МЮ», и с ПСВ было непросто. А тут ещё предстоит ответная игра с голландцами, к которой нужно подойти в оптимальном состоянии…
Так что, скорее всего, «Кристал Пэлас», продемонстрировавший свою мощь, и физическую, и игровую, в матче с «Арсеналом», должен будет выглядеть и свежее, и цельнее. «Орлы» не пропустили ни одного мяча в последних четырёх матчах, забив при этом девять. Команда Патрика Виейра прибавляет и вряд ли будет останавливаться на достигнутом», — сказал Петросьян.
Где покажут матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»?
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