«Ман Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 32-го тура АПЛ

Известный спортивный телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин дал прогноз на центральный матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: ТБ 4 за 4.04.
«Манчестер Сити» вряд ли будет ли иметь преимущество своего поля. В этот раз нам предстоит стать свидетелями кубковой игры, когда родные стены мало чем могут помочь. Здесь при всех равных игровых показателях на первый план выйдет психология.
Футболисты обеих команд понимают, что победа в таком статусном матче на финишной прямой сезона-2021/2022 даст сумасшедший импульс. На мой взгляд, фаворита в этом матче нет, а вот голы будут обязательно и даже в большом количестве», — сказал Елагин.
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